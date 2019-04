Fabriksordrer i Tyskland skuffer med massive fald

De tyske fabriksordrer faldt i februar med 4,2 pct. på månedsbasis ifølge sæsonkorrigerede tal fra den tyske centralbank, Bundesbank. Dermed udviklede ordreindgangen sig markant dårligere end ventet.



Økonomerne havde forudset en stigning på 0,3 pct. ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News.



Sammenlignet med samme måned året før, korrigeret for antallet af arbejdsdage i måneden, var der tale om et fald på 8,4 pct. mod en forventning om et fald på 3,1 pct.



I januar faldt fabriksordrerne med 2,1 pct. på månedsbasis og med 3,6 pct. på årsbasis, viser reviderede tal.



