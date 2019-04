De amerikanske statsrenter fulgte onsdag med aktierne op. Det skete på en dag, hvor risikovilligheden igen blev fundet frem, efter at nye forlydender pegede mod en mulig snarlig handelsaftale mellem USA og Kina.



Renten på den toneangivende tiårige statsobligation i USA steg med 5 basispoint til 2,52 pct., og dermed fulgte amerikanerne den tendens, der også prægede de europæiske markeder onsdag.



Med til at trække humøret blandt investorerne i vejret var også et sæt opløftende nøgletal fra Kina, hvor PMI for servicesektoren viste sig noget højere end ventet i marts.



Til gengæld faldt det amerikanske ISM-indeks for servicesektoren mere end ventet i marts, da det bakkede til 56,1 fra 59,7 måneden før. Økonomerne havde ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News ventet et fald til 58,0.



Kigger man på PMI for servicesektoren, var det omvendt bedre end ventet i marts, viste tal onsdag ligeledes. Den endelige opgørelse for årets tredje måned ramte således 55,3, mens økonomerne havde ventet en gentagelse af den foreløbige opgørelse, der viste indeks 54,8.



Endelig viste opgørelsen af den private jobrapport fra ADP sig som en skuffelse, da den viste en jobskabelse på blot 129.000 i marts.



Økonomerne havde ifølge Bloomberg News i gennemsnit ventet en tilgang på 175.000 job efter en jobskabelse på 197.000 måneden inden. Det tal blev i onsdagens opgørelse revideret fra oprindeligt rapporteret 183.000.



/ritzau/FINANS