Presset på de amerikanske renter aftog igen lidt fredag, da investorerne var i et godt humør og handlede aktierne op. Samtidig gik rentekurven igen i plus.



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation steg med kbap et halvt basispoint til 2,40 pct. Det var 1 basispoint under det niveau, renten lå i, da det danske obligationsmarked lukkede. I løbet af fredagen vekslede den tiårige rente mellem 2,39 og 2,43 pct.



Renten på den kortere toårige amerikanske statsobligation steg samtidig med godt 2 basispunkter til 2,26 pct.



Tillid og nøgletal peger hver vej



- Denne fredag spiller renterne bold. Vi har sluppet inverteringen af rentekurven. Det startede med en positiv stemning ud af Asien, og siden har der været bemærkninger, som støtter synspunktet om en stabil økonomi. Larry Kudrow har blandt andet været er ude at sige, at han ikke ser den underliggende økonomi bremse op. Så nu tror man lidt på det igen, siger Lars Skovgaard Andersen, seniorstrateg i Danske Bank.



Larry Kudlow er præsident Donald Trumps nærmeste økonomiske rådgiver.



Udover Kudlow har de seneste dage også budt på forsikringer om økonomiens udvikling fra flere chefer i den amerikanske centralbank og senest også fra milliardæren Warren Buffett.



Lars Skovgaard Andersen peger også på, at en tiårig rente i niveauet 2,40 pct. er udtryk for en tillidskrise, som man egentlig ikke kan finde opbakning for i de økonomiske nøgletal.



- Økonomierne og dataene afspejler slet ikke den nervøsitet, som er. Økonomien er ikke så dårlig, som man kan se, renterne handles til, siger Danske Banks seniorstrateg.



Rentekurven igen i plus



Fredag i sidste uge vendte rentekurven i USA mellem tre måneders renten og tiårsrenten rundt eller gik i minus. Det har historisk forvarslet en recession i den amerikanske økonomi. Denne fredag vendte den dog tilbage til plus - med knap et enkelt basispoint.



- Uanset, hvordan man vender det, så er der en rum tid, inden en recession vil komme. Hvis den kommer. Der er mange forskellige analyser af det, og man kan stille spørgsmålstegn ved holdbarheden af aflæsningen. Centralbankerne kan også påvirke. Det larmer i markedet, når det sker, men på den front har man måske været for nervøs. Vi ser de her blip forskellige steder, som giver noget støj, og der kan gå lidt selvsving i den, vurderer Lars Skovgaard Andersen.



På nøgletalsfronten var der også en række blandede nyheder, men på den positive side bed investorerne mærke i, at forbrugertillidsindikatoren fra University of Michigan landede i marts på 98,4, efter at den foreløbige opgørelse havde vist et indeks på 97,8. Analytikerne havde ventet et endeligt resultat på indeks 97,8, ifølge Bloomberg News.



/ritzau/FINANS