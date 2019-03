USA's centralbank er ikke bekymret trods tegn på recession

Relateret indhold Tilføj søgeagent Federal Reserve Bank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Federal Reserve Bank Aktieordbog

Cheferne i den amerikanske centralbank trækker tilsyneladende på skuldrene over for, at rentekurven i USA mellem tre måneders renten og tiårsrenten i sidste uge vendte rundt eller gik i minus. Det har ellers historisk forvarslet en recession i den amerikanske økonomi.



Det skriver Bloomberg News.



- Jeg ser det ikke så meget som et forvarsel, som andre måske gør, sagde Randal Quarles, medlem af Federal Reserve bestyrelse, i forbindelse med en tale i New York.



Heller ikke Neel Kashkari, der er chef for Federal Reserves afdeling i Minneapolis, ser en recession foran sig.



- Mens jeg ikke tror, at signaler fra rentekurven er evangeliske - at det er perfekt - så tror jeg, at det giver os feedback omkring, hvor neutral er, sagde Kashkari til Fox Business Network.



Med neutral menes niveauet for den toneangivende amerikanske rente, fed funds rate, som centralbanken sætter, hvor den hverken bremser økonomien op eller sætter yderligere gang i den.



Kashkari fortalte også til tv-stationen, at han ikke vurderer, at bankens rente er over neutral, men han vil ikke udelukke, at det er tilfældet, samtidig med at han tilføjede, at han ikke ønsker en rente, som trækker økonomien sammen.



Torsdag fastslog chefen for Federal Reserve i New York, John Williams, også, at han ikke venter en recession i den amerikanske økonomi, selv om den tiårige rente er faldet under renten på tre måneders sigt.



- Jeg anser fortsat sandsynligheden for en recession i år eller næste år for ikke at være forhøjet i forhold til noget andet år, lød det fra John Williams i forbindelse med en paneldiskussion i San Jose i Puerto Rico.



- Pengepolitikken er omkring neutral i forhold til den kortsigtede rente. Økonomien vokser stort set ved trend. Så de indledende betingelser er ganske gode. Vi er tæt på vore mål, tilføjede Williams.



Federal Reserves bankchefer har dog på seks måneder sænket deres medianforventning til den amerikanske vækst i år fra 2,5 pct. til 2,1 pct.



Rentekurven er denne fredag efter fem dage i minus dog atter kravlet i et beskedent plus på godt 1 basispoint. For to dage siden var den nede i knap 7 basispoint.



