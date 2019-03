Fed-chef ser ingen forhøjet risiko for recession

Relateret indhold Aktieordbog

John Williams, der er chef for Federal Reserves afdeling i New York, ser ingen forhøjet risiko for en recession i USA's økonomi i 2019 eller 2020, trods en vending i rentekurven, for den amerikanske økonomi er "overordnet set et godt sted lige nu".



Det skriver Bloomberg News.



- Jeg anser fortsat sandsynligheden for en recession i år eller næste år for ikke at være forhøjet i forhold til noget andet år, lød det fra John Williams i forbindelse med en paneldiskussion i San Jose i Puerto Rico.



Rentekurven, forskellen mellem tremåneders renten og den tiårige rente i USA, vendte i sidste uge rundt, gik i minus, da den lange rente faldt under den korte. Det er ikke sket siden 2007, og analytikere fremhæver, at det historisk har signaleret en recession i amerikansk økonomi. Williams mente, at den udvikling viser, at markedet "måske" frygter en recession.



Han pegede dog på, at den amerikanske økonomi er på vej ned fra et højere niveau til en "bæredygtig" vækstrate.



- Det er en favorable situation.



- Pengepolitikken er omkring neutral i forhold til den kortsigtede rente. Økonomien vokser stort set ved trend. Så de indledende betingelser er ganske gode. Vi er tæt på vore mål, sagde Williams.



Den amerikanske centralbank fastholdt onsdag i sidste uge sin toneangivende rente, fed funds rate, i intervallet 2,25 til 2,50 pct., men samtidig viste det såkaldte dot-plot-diagram med bankchefernes individuelle renteforventninger, at der ikke er udsigt til renteforhøjelser i 2019. Tilbage i december indikerede samme diagram to renteforhøjelser inden nytår.



Gennem de seneste seks måneder har bankcheferne sænket deres medianprognose for den amerikanske vækst i 2019 fra 2,5 til 2,1 pct.



/ritzau/FINANS