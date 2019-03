Medie: Fed-chef tror stadig på renteforhøjelse næste gang

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Chefen for den amerikanske centralbanks afdeling i Boston, Eric Rosengren, hælder fortsat mere til, at Federal Reserves næste rentebevægelse vil blive et løft snarere end en sænkning.



Det skriver Bloomberg News.



Rosengren vurderer, at han er mere optimistisk omkring udsigterne for USA's økonomi, væksten og inflationen, end flere af hans kollegaer i centralbankens chefgruppe, og hvis han får ret, så "er det muligt, at den næste bevægelse vil være opad".



"Jeg er også ganske villig til at acceptere, at hvis økonomien svækkes mere, end jeg venter - og de seneste økonomiske data kan være på linje med det - så kan den næste bevægelse være nedad," siger Eric Rosengren i et interview med Bloomberg News.



Den amerikanske centralbank indikerede onsdag i sidste uge, at flertallet af bankens chefgruppe ikke regner med en renteforhøjelse i 2019. Mod en forventning om to forhøjelser tilbage i december. Samtidig fastholdt den sin toneangivende rente, fed funds rate, i intervallet 2,25 til 2,50 pct.



Eric Rosengren er i 2019 et stemmeberettiget medlem af Federal Open Market Committee (FOMC), Federal Reserves styrekomite, der fastsætter renten, og han var i sidste uge tilsyneladende et af de fire medlemmer, som pegede på en renteforhøjelse i 2019. To pegede desuden på to forhøjelser i år, mens 11 pegede på en uændret rente, fremgik det af det såkaldte dot-plot-diagram.



Eric Rosengren mener dog, at iagttagere hellere skulle fokusere på Fed-chefernes holdning til, om amerikansk økonomi kan undgå en alvorlig opbremsning i væksten. Over de seneste seks måneder har bankens topfolk sænket deres forventning til den amerikanske vækst i år fra 2,5 til 2,1 pct.



"Både Kina og Europa har været svage, og der er grund til bekymring for, at de kan blive svagere, end vi for tiden forventer. Det er i sig selv en god grund til at pause (med renteforhøjelser, red)," lyder det fra Eric Rosengren.



