Financial Times: Digital handel blokerer forhandlingerne mellem USA og Kina

Digital handel er et ud af flere punkter, som afholder Kina og USA fra at indgå en handelsaftale. Kina nægter således at bukke under for USA's krav om at løsne op for Kinas digitale handel, hvilket er et ønske fra USA's største teknologivirksomheder.



Det skriver Financial Times.



Dødvandet, som digital handel har forårsaget, forventes at blive diskuteret til mødet i Beijing 28. marts, hvor den amerikanske handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, og den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, skal mødes med den kinesiske vicepremierminister Liu He.



Den efterfølgende uge rejser Liu He til Washington og afholder endnu et møde med de amerikanske repræsentanter. Tilsammen er de to møder afgørende for en fremtidig handelsaftale.



Hvis de kommende ugers forhandlinger er succesfulde, kan en handelsaftale mellem præsidenterne Donald Trump og Xi Jinping allerede være klar til slut april. Hvis forhandlinger derimod går dårligt, kan en aftale risikere at blive udskudt, samtidig med at det kan påvirke markederne med mere usikkerhed.



Et sidste og meget negativt udfald vil være, at forhandlingerne bryder sammen, og at præsidenterne tyr til endnu en optrapning af afgifter, som i sidste ende også vil skade finansmarkederne og den globale økonomi, skriver Financial Times.