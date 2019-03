Hullet i den amerikanske statskasse har aldrig været større, end det var i februar i år. Den amerikanske stat havde således et budgetunderskud i måneden på hele 234 mia. dollar. Eller så meget som 1547 mia. kr.



Det skriver Bloomberg News.



Dermed overgik underskuddet den hidtidige rekord på 231,7 mia. dollar, som blev sat for syv år siden. Underskuddet voksede samtidig på årsbasis med knap 9 pct. i forhold til underskuddet 215,2 mia. dollar i februar 2018.



Den amerikanske stats budgetår er forskudt i forhold til kalenderåret. Februar var derfor femte måned i det igangværende budgetår, som startede i oktober. Og i den periode er underskuddet samlet set vokset med næsten 40 pct. på årsbasis til 544,2 mia. dollar.



I budgetårets første fem måneder er indtægterne til den amerikanske stat faldet med 1 pct., mens udgifterne er steget med 9 pct. De faldende indtægter skyldes skattereformen fra 2017, der sender 1500 mia. dollar retur til borgere og virksomheder over en tiårig periode.



Udviklingen er med til at øge den amerikanske statsgæld, som i sidste måned atter engang toppede med mere end 22.000 mia. dollar.



Så sent som onsdag advarede formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, om, at der er behov for at gøre noget ved gældsbyrden.



/ritzau/FINANS