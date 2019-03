Efter skuffende nøgletal fra både Eurozonen, Tyskland og USA er der fredag rentefald på obligationsmarkedet.



Det har resulteret i, at rentekurven i USA er vendt rundt, således at renten på den tiårige statsobligation er lavere end renten på statsobligationen med en løbetid på tre måneder.



Det er normalt et tegn på opbremsning i økonomien og en ende for det økonomiske opsving, vurderer senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj.



"Det er normalt en indikation på, at en recession er på vej inden for de kommende 12 måneder. Det skyldes ikke, at de korte renter stiger, men at de lange renter falder."



"Det har fået mange til at spærre øjnene op, for rentespændet er blandt de mest analyserede indikatorer i forhold til at forsøge at forudsige timingen af en recession," skriver analytikeren i en meddelelse.



Man skal dog ikke male fanden på væggen, mener han. Analytikeren vurderer, at den amerikanske økonomi fortsat kan vokse i år.



Næste år kan blive mere problematisk, da finanspolitikken ikke længere vil være ekspansiv, men den endelige dom er ikke afsagt endnu, mener han:



"Det er dog ikke sikkert, at rentesignalet er rigtigt, for sammenhængen holder ikke nødvendigvis i andre lande, og rentespændet i sig selv skaber ikke en økonomisk nedtur i sig selv, men det betyder, at vi skal holde endnu mere øje med de økonomiske nøgletal, og om der kommer en vending i verdensøkonomien eller ej snart," skriver Mikael Olai Milhøj.



/ritzau/FINANS