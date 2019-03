Storbritanniens centralbank, Bank of England, fastholder i forbindelse med torsdagens rentemøde i banken sin ledende rente og det igangværende opkøbsprogram. Renten lyder dermed fortsat på 0,75 pct., mens opkøbsprogrammet uændret er på 435 mia. pund. Begge dele var helt som ventet blandt økonomerne, viser estimater indsamlet af Bloomberg News. /ritzau/FINANS

