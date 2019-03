Norges Bank hæver som ventet renten: Norsk krone styrkes

Norges svar på Nationalbanken, Norges Bank, har torsdag hævet sin ledende rente til 1,00 pct. fra 0,75 pct. Det var som ventet, da økonomerne adspurgt af Bloomberg News havde regnet med netop en sådan renteforhøjelse.



Sammen med torsdagens rentestigning lægger Norges Banks prognose op til en lidt tidligere rentestigning i år og en lidt senere rentestigning på længere sigt, end der blev lagt op til for nogle få måneder siden.



Ifølge Öystein Olsen, der er øverste chef i Norges Bank, ser opsvinget i den norske økonomi ud til at være stærkere end tidligere antaget, men på den anden side ser væksten og de ledende renter ud til at være lavere end ventet i resten af verden.



Efter renteforhøjelsen hos Norges Bank er den norske krone styrket over for den danske krone, da der nu skal 0,7772 danske kr. til at købe en norsk en af slagsen.



Før meddelelsen om den forhøjede rente - og ikke mindst renteprognosen - skulle der 0,7701 danske kr. til at købe en norsk.



/ritzau/FINANS