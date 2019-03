Rohde advarer Christiansborg: Hold stram snor i finansloven og pil ikke ved reformerne

Nationalbankens direktør Lars Rohde løfter nu pegefingeren advarende over mod Christiansborg blot få måneder før et folketingsvalg. Den kommende regering må ikke give gaver i form af finanspolitiske lempelser ved finansloven i efteråret - heller ikke...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.