Nationalbanken spår flyvende vækst og blød landing

Eksklusivt for kunder

Der er masser af grøde i dansk økonomi, og væksten kommer til at ramme 1,7 pct. i år og næste år og 1,6 pct. i 2021.



Sådan lyder den nye prognose fra Nationalbanken, der også spår en blød landing for dansk økonomi, selv om der er sorte skyer over den...