Med mindre end tre måneder til valget ser økonomer sorte skyer forude: Ny regering får fire turbulente år

Om mindre end tre måneder skal der senest have været afholdt valg til Folketinget. Uanset hvem der efter valget sætter sig i Statsministeriet, går den nye regering en turbulent økonomisk periode i møde. Det vurderer flere økonomer. En af dem er...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.