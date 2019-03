Storbritannien nedjusterer væksten i økonomien for i år

Væksten i den britiske økonomi er i et langsommere gear end tidligere ventet af den britiske regering.



Den ventes nu en vækst i bruttonationalproduktet på 1,2 pct. mod tidligere 1,6 pct., hvilket var prognosen i oktober sidste år.



Til næste fastholdes forventningen dog på det tidligere udmeldte niveau på 1,4 pct.



Det skriver Bloomberg News.



Finansminister Philip Hammond advarer i den forbindelse om, at parlamentets nej til premierminister Theresa Mays brexitaftale har efterladt "en sky af usikkerhed" over økonomien.



/ritzau/FINANS