Dansk prisindeks bliver revideret efter fund af fejl i huslejer

Efter at have opdaget en fejl i februar-opgørelsen over udviklingen i danskernes husleje venter Danmarks Statistik snart at komme med en ny opgørelse, da fejlen ventes at påvirke det samlede forbrugerprisindeks for måneden.



Danmarks Statistik, som har oplyst fejlen på Twitter, fortæller ikke, i hvilken retning det samlede forbrugerprisindeks ventes at blive påvirket. Men uanset kommer fejlen til at have betydning for de finansielle markeder, vurderer Tore Stramer, cheføkonom i Nykredit.



- Det er ganske enkelt pinligt, da forbrugerprisindekset er det eneste danske nøgletal, der har en direkte betydning for de finansielle markeder, skriver han i en kommentar.



Cheføkonomen forklarer, at forbrugerprisindekset konkret benyttes til at prisfastsætte de danske inflationsindekserede obligationer. Det betegner han selv som et ganske stort marked, hvor der i øjeblikket er udstedt obligationer til en nominel værdi af cirka 98 mia. kr.



- Dagens fejl i inflationstallene har derfor også givet anledning til rystelser og hovedrysten på det finansielle marked. Det er primært de danske pensionskasser, der har investeret i danske indeksobligationer, skriver Tore Stramer.



Det var mandag, at Danmarks Statistik offentliggjorde februars forbrugerprisindeks. Her lød det, at huslejerne var steget 0,4 pct. sammenlignet med samme måned sidste år, hvilket var den laveste huslejestigning siden statistikkens start i 1978.



- Den lave stigning i huslejerne medfører alene, at huslejekomponenten trækker 0,17 pct.point ned i den årlige stigning i det samlede forbrugerprisindeks i forhold til januar, bemærker Tore Stramer.



For februar viste det samlede forbrugerprisindeks en stigning på 1,0 pct. mod 1,3 pct. i januar.



