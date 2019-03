Råvarer: Oliepriserne stiger efter Saudi-udmelding

Oliepriserne stiger mandag, efter at Saudi-Arabiens olieminister Khalid al-Falih oplyser, at det er usandsynligt at Opec's reduktion af udbuddet vil stoppe før juni. Samtidig viser en rapport, at der er et fald i amerikansk boreaktivitet.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 65,97 dollar mod 64,55 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 56,33 dollar mod 55,07 dollar fredag eftermiddag.



Trods stigningen bliver markederne stadig holdt nede af nye tal om arbejdsløsheden i USA og frygter, at den økonomiske nedgang, som lige nu opleves i Asien og Europa, vil ramme USA, skriver Reuters.



- OECD's og ECB's prognoser om nedadgående justeringer i den globale vækst har sat låg på den positive vækst, siger Benjamin Lu, der er råvareanalytiker i Phillip Futures, til Reuters.



Oliemarkederne er blevet støttet af Opec's nedskæring siden starten af året på 1,2 mio. tønder om dagen, sammen med nogle af organisationens allierede, der blandt andet inkluderer Rusland. Det skulle hjælpe med at stramme markederne og hæve oliepriserne.



Opec skal mødes den 17. til 18. april i Wien og igen den 25. til 26. juni, hvor de skal diskutere justeringer af udbuddet.



Bevægelserne på metalmarkedet er yderst marginale.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1297,66 dollar mod 1297,00 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6399 dollar mod 6399,50 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS