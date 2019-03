Pundet svækkes fredag en smule forud for næste uges afstemninger om brexit i det britiske parlament.



Det skal dog ikke tolkes som udtryk for, at det er ændret i udsigterne for, hvad afstemningerne kommer til at ende med. Der bliver snarere lukket positioner, vurderer Jyske Banks valutastrateg Jan Bylov.



- Der er ingen store aktører, som skal ud at tage store risici fredag. Der kan ske meget i weekenden, og der kommer vigtige afstemninger (i Storbritannien, red.) i næste uge, siger han.



Pundet koster fredag eftermiddag 1,3076 dollar mod en pris på 1,3110 dollar torsdag eftermiddag.



- Pundet kommer stort set til at ligge stille frem mod afstemningerne. Markedet har tæt på indregnet, at der kommer en fornuftig aftale - ellers prissættes pundet for højt, lyder det fra valutastrategen.



Tirsdag den 12. marts skal det britiske parlament for anden gang stemme om premierminister Theresa Mays aftale for Storbritanniens udtræden af EU.



Hvis den endnu engang stemmes ned, skal der dagen efter - onsdag 13. marts - stemmes om, hvorvidt parlamentet kan acceptere et brexit uden en aftale.



- Pundet prissættes rigtig stærkt. Markedet er ret optimistisk og har på kort sigt lidt tilsidesat, at meget endnu kan gå galt. Det virker ikke som om, at de britiske politikere helt kan finde ud af, hvilket ben de vil stå på, vurderer Jan Bylov.



Han tør ikke spå om, hvornår der er klarhed over, hvilket brexit det ender med - hvis det sker:



- Det kommer an på, om de finder fornuftige, nødvendige løsninger, eller de kan blive enige om at søge om en forlængelse. Al logik peger mod, at de bliver nødt til at bede om en forlængelse, lyder vurderingen.



Euro står fredag eftermiddag i 1,1222 dollar mod 1,1230 dollar torsdag eftermiddag. Dollar koster fredag 111,14 yen mod 111,55 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS