Kongetallet skuffer fælt: 20.000 nye job i USA i februar

Opdateret kl. 14:45 med yderligere kommentarer fra økonomer - Ugens vigtigste nøgletal viser, at jobvæksten i USA skuffer fælt. I februar blev der skabt 20.000 nye jobs. Det var ventet, at der ville blive skabt 180.000 jobs.



Dermed ser det ud til, at amerikansk økonomi bliver ramt af de samme negative vækstudsigter der har ramt Europa og Kina.



Opgørelsen over jobvæksten skuffer i første omgang økonomerne.



"Mens vækstudsigterne i EU bliver skruet markant ned, og mens ikke engang Kinas statistiske kontor kan puste liv i det kinesiske opsving, så er grundstemningen i amerikansk økonomi fortsat god. Men man må sige, at det seneste kongetal for USA er en meget stor begmand for Trump & co, og sådan set også for dansk økonomi," siger Bo Sandberg, der er cheføkonom i Dansk Byggeri.



Samtidig viser tallene, at ledigheden falder fra 3,9 pct. til 3,8 pct. Lønvæksten tiltog i februar, da lønvæksten steg 3,4 procent i forhold til samme periode sidste år,



Ikke så bekymret



Allan Sørensen, chefanalytiker i DI, noterer sig også, at jobvæksten blev markant svagere end ventet, men han er alligevel ikke, så bekymret over udviklingen.



"Den svage jobvækst kommer i forlængelse af nedlukningen af statsapparatet, handelsstriden med kineserne og stigende renter. Der er dog positiv, at ledigheden falder, samtidig med, at der er en pæn lønvækst," siger Allan Sørensen.



"Arbejdsmarkedet viser svaghedstegn, men vi skal huske på, at 20 millioner amerikanere er kommet i beskæftigelse under det mere end otte år lange opsving. Opsvinget er kommet alle til gavn. Ledigheden er faldet blandt både kvinder og mænd samt på tværs af alle befolkningsgrupper," siger han videre.



Amerikansk økonomi voksede sidste år med næsten 3 procent, mens væksten ventes at falde til 2,5 procent i 2019.



Fanden skal ikke males på væggen



Mathias Rømer Sproegel, makroanalytiker i Sydbank mener ikke, at der er nogen grund til at male Fanden på væggen.



"Det amerikanske arbejdsmarked har nu leveret fremgang i beskæftigelsen i 101 måneder i træk. Det er en unik rekord i amerikansk historie. På de øvrige podiepladser finder man en fremgang i beskæftigelsen på 46 og 48 måneder i træk henholdsvis. Set i det lys har de sidste års fremgang i beskæftigelsen været imponerende," siger Mathias Rømer Sproegel.



Han vurderer, at den svage udvikling i beskæftigelsen i februar måned vil give investorerne panderynker med hensyn til tempoet i den amerikanske og globale økonomi.



"Vi vurderer dog, at så længe fremgangen på arbejdsmarkedet fortsætter, vil det amerikanske privatforbrug være understøttet. Det er helt afgørende, da privatforbruget i USA udgør 70 procent af den samlede økonomiske vækst," siger Mathias Rømer Sproegel.



Realløn stiger



Den positive nyhed er lønvæksten der betyder, at reallønnen stiger, da inflationen er omkring 2 pct.



"En lønvækst på lidt over 3 procent er dog bemærkelsesværdigt, når man tænker på, at jobfesten nu har varet i 101 måneder i træk, og det amerikanske opsving snart kan fejre 10 års fødselsdag. Endelig ser det dog ud til, at lønvæksten er på vej op i et højere gear, og det indikerer, at arbejdsmarkedet har ramt fuld beskæftigelse," siger Mathias Rømer Sproegel.



Kongetallet dækker over ca. 80. pct. af den samlede arbejdsstyrke, der bidrager til det amerikanske GDP.