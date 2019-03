Relateret indhold Aktieordbog

Afdæmpede økonomiske udsigter i USA og i udlandet taler for en blødere kurs i forhold til fremtidige renteforhøjelser, end den amerikanske centralbanks beslutningstagere hidtil har forestillet sig.



Det siger Lael Brainard, bestyrelsesmedlem i Federal Reserve, torsdag ifølge Bloomberg News.



- Beskedne nedrevideringer af udsigterne for produktionen og beskæftigelsen bør medvirke til en beskeden nedrevidering af den udstukne kurs for vores sædvanlige pengepolitiske redskab, fed funds-renten, siger Brainard.



Andre af bankens rådsmedlemmer har ifølge Bloomberg i den senere tid signaleret, at de endnu ikke har bestemt sig for, om banken overhovedet bør fortsætte med at hæve renten i år efter den seneste renteforhøjelse i december. Dengang forudså bankens medlemmer ellers to yderligere renteforhøjelser i år målt på medianen af de enkelte komitémedlemmers prognose.



/ritzau/FINANS