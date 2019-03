Nordea: Draghis lempelser blegner ved nærmere eftersyn

Torsdagens lempelsespakke fra Den Europæiske Centralbank, ECB, er ikke helt så ambitiøs, som den kunne se ud ved første øjekast, vurderer Nordea.



Selv om det kom som en overraskelse, at ECB udskød en kommende renteforhøjelse til tidligst i 2020, så var det overraskende mest timingen og ikke indholdet, vurderer Nordea i et notat.



Chefanalytiker i Nordea, Jan von Gerich, peger desuden på, at ECB's nye lånetilbud til bankerne, tredje runde af de såkaldte TLTRO-lån, får kortere løbetid og højere rente end tidligere.



- Detaljerne vedrørende TLTRO er væsentligt mindre generøse sammenlignet med tidligere runder, og finansmarkederne indregnede i forvejen en senere renteforhøjelse sammenlignet med, hvad ECB's nye fremadrettede prognose indikerer, skriver Jan von Gerich.



Nordea spår, at ECB først hæver renten med 25 basispoint i juni 2020. Derudover venter Nordea ingen rentejusteringer frem til udgangen af 2020, som også er bagkanten for, hvor langt bankens analyseenhed vover at se frem.



I forhold til den nye runde af TLTRO-lån så er løbetiden kun to år mod fire år i de to forudgående runder. Renten indekseres desuden til den højere udlånsrente, refi, frem for til den lavere indskudsrente.



- Som resultat deraf venter vi ikke massiv efterspørgsel. Efterspørgslen vil formentlig udgøre i størrelsesordenen 150-200 mia. euro og komme hovedsageligt fra italienske og spanske banker. Sådan et scenarie vil betyde, at overskudslikviditeten falder med op til 700 mia. euro i de kommende få år, vurderer Nordea.



/ritzau/FINANS