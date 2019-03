ECB skruer ned for årets vækstprognoser i de 19 eurolande

Årets vækst ventes nu at blive på 1,1 pct. og derefter 1,6 og 1,5 pct. i de kommende år. og kerneinflationen kun på 1,2 pct. i år og lidt højere i 2020 og -21.



I december var vækstforventninger på 1,7 pct., men siden er eurozonen blevet ramt af økonomisk tilbageslag i næsten alle lande. Tyskland og Italien, henholdsvis den største og tredjestørste økonomi i eurozonen, balancerer begge på kanten af recession.



"En substantiel ændring for i år" siger Mario Draghi om årets vækst- og inflationsprognose på et pressemøde.



Han understreger, at risici stadig er negative for i år.



Pressemødet ligger i forlængelse af rentemødet i Den Europæiske Centralbank, hvor centralbanken besluttede sig for at holde den ledende rente i ro og lancere et nyt stort udlånsprogram til de kommercielle banker.



Opdateres