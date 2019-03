Euro svækket marginalt efter rentemelding fra Mario Draghi

Den fælleseuropæiske valuta, euro, blev svækket efter udmeldingen fra Den Europæiske Centralbank, om at banken nu ikke venter en ændring af den ledende rente i 2019.



Tidligere lød meldingen, at en ændring kunne komme på tale efter sommeren. Nu lyder det, at renten vil være uændret i hvert fald i 2019 - "at least through 2019".



Euro koster torsdag kort efter meldingen 1,1288 dollar mod 1,1320 dollar onsdag eftermiddag og omkring 1,1310 dollar umiddelbart før.



/ritzau/FINANS