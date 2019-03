Mange ulykker trak sammen over væksten i den amerikanske økonomi i årets to første måneder: Handelskrig mellem USA og Kina, lukningen af en stort del af statsapparatet og hårdt vintervejr.



Det fremgår ifølge Bloomberg News af den såkaldte Beige Book fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, eller bare Fed. Udgivelsen, der betragtes som et barometer for udviklingen i amerikansk økonomi, samler beretninger fra centralbankens 12 distriktsbanker, og ti af dem beskriver nu væksten i økonomien som "marginal til moderat", mens to beskriver udviklingen som "flad".



Den delvise nedlukning af statsapparatet har bremset aktiviteten i nogle af distrikterne og det private forbrug har lidt under hårdt vintervejr og højere låneomkostninger, fremgår det.



Industriproduktionen er godt nok styrket, men selskaberne rapporterer om bekymringer for den globale efterspørgsel og højere omkostninger som følge af højere tarifer og fortsat handelspolitisk usikkerhed.



Bekymringerne menes at støtte de mange topfolk i Federal Reserve, der advokerer for tålmodighed med fremtidige renteforhøjelser med henvisning til en sund, men marginalt aftagende økonomisk vækst.



Det er ifølge Bloomberg News fortsat de fleste beslutningstagere i Federal Reserve, der forudser to renteforhøjelser i 2019. Men de erkender, at prognosen kan blive udfordret af risici relateret til Kina, brexit og fortsatte handelsforhandlinger.



De 12 distriktsbanker, der bidrager til Beige Book, er Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas og San Francisco.



/ritzau/FINANS