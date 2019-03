Dramatisk vækstlussing fra OECD: Tyskland bliver halveret, Italien går i minus

Danmark og de andre EU-lande går et iskoldt år i møde. Væksten i eurozonen styrtdykker til det halve af, hvad vi så sidste år, nemlig fra 1,8 pct. i 2018 til bare 1 pct. i år. Det er det dramatiske budskab fra OECD, der netop har leveret sin nye prognose...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.