For første gang i knapt et årti solgte Grækenland tirsdag tiårige statsobligationer, skriver nyhedsbureauet Reuters.



I alt solgte Grækenland statsobligationer for 2,5 mia. euro, efter at der havde været tilbud med en værdi på 11,8 mia. euro, lyder det i en officiel meddelelse ifølge Reuters. Statsobligationerne skal være blevet solgt med en rente på 3,90 pct.



Obligationssalget sker, efter at det sydeuropæiske land som følge af finanskrisen har modtaget flere økonomiske hjælpepakker, og i næsten et årti har skullet tilpasse sig økonomiske stramninger og implementere reformer under tæt opsyn af de udenlandske långivere.



- Det her viser, hvor langt de er kommet, siger Rabbani Wahhab, der er fondsleder hos London and Capital, ifølge Reuters.



Nyhedsbureauet skriver, at Grækenland sigter efter at rejse i alt 7 mia. euro via salg af statsobligationer i indeværende år. I årets første måned kunne grækerne glæde sig over de første 2,5 mia. euro, der strøg ind fra et salg af femårige statsobligationer.



/ritzau/FINANS