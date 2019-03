Vind er i virkeligheden et billigere bidrag til et klimaneutralt Europa, end politikerne kan tro, hvis de henter deres viden hos EU-Kommissionen.



For kommissionens store regnemaskine for energisystemer - Primes - regner forkert.



Det skyldes, at den fodres med priser på vindenergi, som er højere end de faktiske priser på markedet, viser et høringssvar fra kommissionen ifølge Dansk Energi.



Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har taget sagen op med EU-Kommissionen.



- Det vil faktisk sige, at en ambitiøs grøn omstilling kan gøres endnu billigere, end kommissionens beregninger peger på, siger Lilleholt.



Han deltager tirsdag i et ministerrådsmøde i Bruxelles, hvor ministrene blandt andet skal drøfte vejen til EU's mål om at blive CO2-neutral i år 2050.



På den vej skal træffes nogle politiske beslutninger om energisystemer, og her benyttes beregninger fra kommissionens model.



Derfor er det ifølge ministeren vigtigt, at man har så retvisende et grundlag som muligt, så man kan vælge de mest omkostningseffektive løsninger.



- Hvis vi kan vise, at vindkraft er billigere, så styrker det jo argumentet for den grønne omstilling endnu mere, siger Lars Christian Lilleholt.



EU-Kommissionen regner med en pris på omkring 99 euro per megawatt-time (MWh) for havvind, mens Dansk Energi i et notat har fremlagt dokumentation for, at markedsprisen ligger omkring 65 euro per MWh.



Altså regner EU med, at prisen er godt 50 procent højere, end den faktisk er.



Det skyldes, at prisen for vindenergi er faldet markant på få år. Modellen har ikke fulgt den udvikling.



Hos Dansk Energi har man undret sig over, at omkostningerne for salg af havvind er så høj i EU-modellen.



Det kan ifølge administrerende direktør Lars Aagaard føre til, at nogle vil sige, at man ikke skal have omstillingen så hurtigt.



- De forkerte forudsætninger avler modstand. Det kan gøre, at politikerne bliver for forsigtige, siger Lars Aagaard.



Kommissionen har ikke ønsket at svare på, hvorfor den regner med en højere vindpris end markedsprisen.



/ritzau/