Patrick Harker, der er chef for den amerikanske centralbanks afdeling i Philadelphia, venter, at væksten i den amerikanske økonomi i 2019 vil falde til et niveau en "smule over" 2 pct.



Samtidig taler han for en vent-og-se holdning i relation til pengepolitikken, men mener alligevel, at en renteforhøjelse i år og en mere i 2020 vil være passende i et "tempereret klima", hvorfor han vurderer, at banken er i "vent-og-se" position.



Det skriver Bloomberg News.



"Jeg ser væksten en smule over 2 pct. dette år, hvorefter den vil vende tilbage til trenden omkring 2 pct. på et tidspunkt i 2020," sagde Patrick Harker i en tale torsdag.



Han regner dog med, at væksten i første kvartal vil være helt nede omkring 1,5 pct., inden den retter sig igen. I fjerde kvartal 2018 var væksten på 2,6 pct. mod 3,4 pct. i perioden før det.



Patrick Harker pegede samtidig på, at inflationen i USA vil ligge en anelse over bankens mål om symmetriske 2 pct. om året den kommende tid.



"Jeg ser inflationen løbe en smule højere end 2 pct. for dette år og det næste. Lige nu ser vi intet betydeligt opadgående pres, og det er ikke en accelereret vej, om noget bevæger den sig en smule nedad, lød det omkring inflationen.



Patrick Harker har i 2019 ikke stemmeret i Federal Reserves styrekomite, Federal Open Market Committee (FOMC), som fastsætter renten.