225.000 amerikanere meldte sig som førstegangsledige i sidste uge. Det var dermed lidt flere nytilmeldte ledige end ventet. Ifølge medianen af estimater indsamlet af Bloomberg var der blandt økonomerne ventet 220.000 nye ledige. Ugen før meldte 217.000 sig ledige for første gang. Det tal er revideret fra 216.000 ved første opgørelse for en uge siden. Antallet af fortsatte ledige steg til 1,81 mio. mod estimeret 1,74 mio. ifølge Bloomberg og 1,73 mio. ugen tidligere.

