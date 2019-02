Den amerikanske økonomi voksede med 2,6 pct. i fjerde kvartal af 2018 i forhold til tredje kvartal opgjort i annualiserede tal. Det viser den første opgørelse af bruttonationalproduktet, BNP, for perioden torsdag eftermiddag. Vækstbilledet i USA er dermed lidt stærkere end ventet, idet konsensus blandt økonomerne ifølge Bloomberg News var en vækstrate på 2,2 pct. Det private forbrug viste en vækst på 2,8 pct. i kvartalet. Til sammenligning var der blandt økonomerne ventet en forbrugsvækst på 3,0 pct. PCE-prisindekset voksede samtidig 1,7 pct. i forhold til kvartalet før, mens der var forudset 1,6 pct. af økonomerne ifølge Bloomberg. /ritzau/FINANS

