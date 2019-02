Ledigheden dykkede i januar med 1300 personer til 102.700. Ledigheden er på 3,7 procent, viser tal fra Danmarks Statistik. Fremgangen er værd at hæfte sig ved, når man kigger på situationen rundt i verden, hvor temaer som handelskrig og brexit spøger. Det vurderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - I en tid, hvor optimismen herhjemme og i udlandet er aftagende, er det positivt, at arbejdsløsheden falder, siger cheføkonom Erik Bjørsted i en kommentar. /ritzau/

