Serviceerhvervenes humør dykker til laveste niveau siden 2016: Kan tyde på større opbremsning i økonomien

Siden starten af 2018 er serviceerhvervenes forventninger kun gået nedad. I februar fortsatte tallene ned. Danmarks Statistiks konjunkturbarometer viser, at forventningerne for de danske serviceerhverv nu er på det laveste niveau siden december 2016....

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.