Den toneangivende tiårige japanske rente er fredag morgen strøget i minus for første gang siden september sidste år, skriver Bloomberg News.



Renten falder omkring 2 basispoint til -0,003 pct.



Centralbankchef Haruhiko Kuroda sagde i sidste uge, at der ikke er nogen problemer forbundet med en negativ rente, så længe den afspejler den økonomiske udvikling og forbliver inden for centralbankens målsætning om at holde den tiårige rente nær nul.



I 2018 har den japanske centralbank holdt den tiårige rente i et snævert spænd mellem nu lige under 0 og 0,16 pct.



/ritzau/FINANS