Fed-chef skruer op for antallet af presseseancer ved rentemøder

Der kommer til at herske en ny virkelighed ved møderne i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, næste år.



Formanden Jerome Powell begynder nemlig at holde pressemøder efter alle centralbankens otte møder, hvor det tidligere kun var tilfældet hvert kvartal, skriver Bloomberg News.



Det betyder, at handlerne skal være klar på, at der kan kom potentielt markedsbevægende kommentarer, om end analytikere adspurgt af Bloomberg News forventer en minimal effekt.



Hver af de seneste ni rentestigninger siden december 2015 er sket ved en af de kvartalsvise møder - i marts, juni, september og december - hvor den økonomiske prognose er blevet opdateret.



Sådan forventer analytikere adspurgt af Bloomberg News også, at det vil fortsætte med at være.



