Forbrugertilliden i eurozonen viste et fald i den foreløbige opgørelse for december. Tilliden endte på minus 6,2 mod en indeksværdi på minus 3,9 i november.



Til sammenligning var der ventet et indeks på minus 4,3 blandt økonomerne adspurgt af Bloomberg News.



/ritzau/FINANS