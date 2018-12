Dansk Erhverv: Forbrugerne tager livet af butikshandelen

FAKTA Detailhandlens tilbagegang

Ifølge Dansk Erhverv er det samlede antal butikker i detailbranchen faldet med ca. 1500 fra 2012 til 2017, dvs. en nedgang på 5,5 pct.

Ser man bort fra internetforretninger, har faldet af været på næsten 2000 eller ca. 7,4 pct.

I 2017 faldt det samlede antal butikker med 248, mens danskerne e-handlede for 123 mia kr. Det svarer til en fordobling de sidste fem år.

De fysiske butikkers monopol er i opbrud, mens net-handlen vokser. De erhvervsdrivende skal tage sig sammen mener direktør i FDIH



Danskerne handler på nettet som aldrig før, men når vi foretrækker at shoppe med fødderne oppe hjemme i sofaen, går det ud over butikkerne i gågaden.



Den øgede nethandel betyder, at det samlede antal butikker i detailbranchen er faldet med ca. 1500 fra 2012 til 2017, hvilket svarer til en nedgang på 5,5 pct. Alene i 2017 faldt det samlede antal butikker med 248. Det viser en analyse fra Dansk Erhverv.



Men hvor detailbutikker har oplevet stor nedgang, handler danskerne online som aldrig før. I 2017 e-handlede vi varer og services fra både danske og udenlandske butikker for 123 mia. kr., som svarer til en fordobling de sidste fem år.



Digitaliseringsrejsen



Én af de virksomheder, der er blevet hårdt ramt af danskernes online shoppelyst er Top-Toy, der står bag legetøjsbutikkerne BR og Toys "R" Us.



"Hele digitaliseringen har påvirket branchen rigtig meget, og vi har været for dårlige til at tilpasse os," siger Per Sigvardsson, direktør i Top-Toy, som trådte til i januar 2018.



At Top-Toy er under pres kom frem, da ejerne for et par uger siden gik i rekonstruktion hvor det også kom frem, at de lukker 100 butikker i Norden og Tyskland, at 180 danske medarbejdere står til at miste jobbet, og at virksomheden har et minus på driften på 149 mio. kr. Årsagen er ifølge direktøren, at Top-Toy ikke har formået at prioritere e-handlen.



"Vi burde have startet den her digitaliseringsrejse for fem-ti år siden, og det har absolut påvirket Top-Toys salg og omsætning. Vi har tidligere tænkt butik først, men nu tænker vi e-handel først," siger Per Sigvardsson og lægger vægt på, at virksomheden i dag arbejder hårdt for at forbedre deres online tilstedeværelse med en helt ny platform.



Derfor er e-handlen også vækstet fra at udgøre 4-5 pct. af omsætningen i sommer til at være oppe på 20 pct. mod jul. Samtidigt er onlineomsætningen steget med mere en 30 pct., siden den onlineplatform blev lanceret. Men som Børsen tidligere har skrevet er omsætningen i december i år endnu lavere end sidste år.



Gode kort på hånden

E-handlens indtog i danskernes købsvaner har været hård ved de virksomheder, der ikke har fået udnyttet digitaliseringen. Og ifølge analysechef hos Dansk Erhverv, Malthe Munkøe, har e-handlen ikke toppet endnu.



"E-handelsområdet er stadig i kraftig vækst, og når vi kigger frem mod 2019, er det vores klare forventning, at e-handlen vil vokse endnu mere," siger han.

De varer, der først blev solgt online, var især varer som tøj, sko, bøger og elektronik. Men nu begynder dagligvarebranchen også at benytte sig af online salg. Og det stopper ifølge analysechefen ikke her. E-handlen vil vokse én detailbranche ad gangen, og man skal derfor være vågen.



"De virksomheder, der har øjnene op for mulighederne, der ligger i e-handlen, vil have gode kort på hånden."



Butiksliv vil dø ud



Dem, der bliver hårdest ramt, er små lokalbutikker, og det vil få konsekvenser for det lokale byliv, siger Henrik Hyltoft, markedsdirektør hos Dansk Erhverv.



"Forbrugerne vil at handle på nettet, og det betyder, at de fjerner omsætning fra den etablerede fysiske handel. Derfor vil butikslivet dø ud, gaderne vil blive kedelige, og det får formentlig betydning for folks lyst til at bo der og for boligpriserne," siger han.



Og når bylivet begynder at forsvinde, ligger ansvaret hos forbrugerne.



"Vi lever i en markedsøkonomi, hvor forbrugerne får det, de betaler for. Så hvis de handler online, så får de også online virksomheder," siger han.



De fysiske butikkers monopol er i opbrud. Det er Dorte Wimmer, detailekspert, Retail Institute Scandinavia, enig i. Men at det vil gå ud over bylivet, tror hun ikke.



"Jeg tror ikke, at alle fysiske butikker vil forsvinde. Forbrugerne kommer ikke bare til at sidde hjemme i sofaen. Men hvis de erhvervsdrivende bare driver butik, som de gjorde for fem år side, så dør butikken. Det er jeg enig i," siger hun.



Detailhandlens redning

Niels Ralund, adm. direktør i Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH), mener, også, at det er de erhvervsdrivendes ansvar at holde gang i butikslivet, og at de bør "tage sig sammen":



"Man kan vælge at lade være med at gøre noget og stå tilbage på perronen og tørre tårer, men det bliver man jo ikke rigere af. Men man kan også vælge at komme i gang."

Han ser, at detail- og e-handlen vil smelte sammen.



"Forbrugerne skelner efterhånden ikke. Jeg tror, at e-handlen i sidste ende kommer til at være detailhandlens redning," siger han.