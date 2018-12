Bank of England fastholder renten - ser svag vækst i fjerde kvartal

Den britiske centralbank, Bank of England, fastholder den ledende rente på 0,75 pct. på torsdagens rentemøde.



Samtidig lyder det fra banken, at udsigten for væksten i fjerde kvartal er bremset op, og der ventes nu en BNP-vækst på 0,2 pct.



Også den britiske inflation ses falde under målsætningen på 2 pct. i januar, skriver Bloomberg News.



/ritzau/FINANS