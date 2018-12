Italien og EU indgår uformel aftale efter historisk budgetkaos

Relateret indhold Tilføj søgeagent EU

EU-Kommissionen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer EU

EU-Kommissionen

Opdateret kl.21.45 - Italien er nået frem til en uformel aftale med EU-Kommissionen om landets statsbudget for næste år.



Det oplyser en talsmand fra det italienske økonomiministerium ifølge nyhedsbureauerne Reuters og dpa.



Ingen nærmere detaljer fra aftalen er endnu blevet afsløret.



Aftalen forventes onsdag officielt at blive godkendt i Bruxelles. Og intet er sikkert, før det sker, understreger en regeringskilde ifølge Reuters.



- Der er en forventning om, at forslaget vil blive præsenteret for kommissionen i morgen, og at det vil ende positivt for Italien.



- Men det er nødvendigt at vente, indtil processen er fuldendt, før vi kan betragte forhandlingerne som værende lukkede, siger kilden.



En talsmand fra kommissionen bekræfter over for Reuters, at budgettet vil blive diskuteret onsdag. Han afviser dog at kommentere yderligere.



Italien præsenterede første gang sit finanslovsforslag midt i oktober.



EU vendte tomlen ned til budgettet og beskyldte blandt andet Italien for manglende budgetdisciplin.



Hullet mellem næste års forventede indtægter og udgifter var for stort og risikerede at komme i strid med eurozonens spilleregler, lød det fra Bruxelles den 23. oktober.



Italien fik derfor besked på at komme med et nyt bud på en finanslov.



Det var første gang nogensinde, at kommissionen valgte at afvise et statsbudget for et euroland.



I Italiens oprindelige forslag kalkulerede regeringen med et underskud svarende til 2,4 procent af bruttonationalproduktet (bnp).



Det er tilladt EU-lande at have et underskud op til 3,0 procent af bnp.



Italiens forslag var ifølge kommissionen dog baseret på et rosenrødt skøn for den økonomiske vækst i 2019. Hvis forudsigelsen ikke holdt stik, ville Italien risikere at overskride tærsklen.



Italien har i lang tid afvist at ændre på budgettet. Det har fået EU til at true med økonomiske sanktioner mod landet.



/ritzau/