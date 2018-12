Italien og EU-Kommissionen er tirsdag nået til enighed om Italiens statsbudget for 2019.



Det skriver Bloomberg News med henvisning til unavngiven kilde i det italienske finansministerium.



Aftalen er ifølge oplysningerne stadig uformel og vil først officielt blive annonceret onsdag. Der er ingen yderligere detaljer fremme om det nye budget.



Italiens regering havde oprindeligt vedtaget et statsbudget med et underskud på 2,4 pct. næste år, men det strider mod reglerne i ØMU'en, regelsættet for eurolandende, som maksimalt tillader 2,0 pct. i underskud.



På den baggrund havde EU-Kommissionen afvist det italienske budget og krævet et nyt og forbedret sæt tal.



I sidste uge fortalte premierminister Giuseppe Conte dog, i forbindelse med et besøg i Bruxelles for kommissionens formand, Jean-Claude Jucnker, at man havde genberegnet dele af budgettet og fået underskuddet ned i niveauet omkring 2,04 Endda uden at man fjernede tilbagerulningen af en pensionsreform, som har hævet landets pensionsalder, eller planerne om borgerløn til fattige i landet.



/ritzau/FINANS