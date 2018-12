Det tyske erhvervstillidsindeks IFO udviklede sig værre end ventet i december, da det faldt til 101,0 fra 102,0 måneden før. Det skal sammenlignes med markedskonsensus om indeks 101,7 ifølge Bloomberg.



- Det er tredje måned i træk med fald i tillidsindekset. Der er dog ingen grund til at male Fanden på væggen. Niveauet er fortsat højt i et historisk perspektiv, men udviklingen understreger, at den økonomiske vækst har toppet i Tyskland og eurozonen, lyder vurderingen fra makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel fra Sydbank.



- Vi hæfter os især ved, at delindekset for forventningerne til fremtiden aftager, selv om Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, i perioden har indgået våbenhvile i handelskrigen. De aftagende forventninger til fremtiden indikerer, at de tyske erhvervsledere fortsat ser handelskrigen som en stor risikofaktor for tykkelsen på deres ordrebøger, lyder det i en skriftlig kommentar.



Respondenternes vurdering af det nuværende forretningsklima faldt til 104,7 fra 105,4 måneden før. Til sammenligning havde økonomerne ventet indeks 105,0.



Endelig faldt forventningsindekset til 97,3 fra 98,7. Økonomerne havde ifølge Bloomberg ventet et fald i forventningsindekset til 98,4.



- Tysk økonomi kæmper en brav kamp for at holde hovedet oven vande i de kommende kvartaler. Skrumper den tyske økonomi i fjerde kvartal, vil Tyskland faktisk befinde sig i en teknisk recession.



- Eskalerer handelskrigen i 2019, kan det i yderste konsekvens kvæle det globale opsving. Vi venter dog, at fornuften til syende og sidst vil sejre. Vi venter derfor, at den tyske vækstmotor vil fortsætte til næste år, skriver Sydbank-analytikeren.



Det tyske IFO-indeks dækker over omtrent 7000 tyske selskabers opfattelse af det nuværende forretningsklima, og hvordan de venter, at de næste seks måneder vil blive.



/ritzau/FINANS