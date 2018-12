Trump langer igen ud mod flere renteforhøjelser

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er igen mandag faret i blækhuset og har på Twitter langet ud efter sin egen centralbank, der har Jerome Powell, som Trump selv har udpeget, i spidsen som formand.



I denne uge er der nemlig rentemøde i banken, og der er en bred forventning om, at den vil hæve sin toneangivende rente, som den indikerede i september.



Donald Trump er dog stærkt kritisk over for renteforhøjelser, som, frygter han, vil gøre det dyrere at drive forretning i USA og dermed ramme væksten og forbruget.



- Det er utroligt, med en meget stærk dollar og næsten ingen inflation overhovedet, mens verden omkring os sprænger i luften, Paris brænder, og Kina er langt nede, at Fed overhovedet overvejer endnu en renteforhøjelse, skrev præsidenten på sin Twitter-konto mandag.



Senere mandag fik præsidenten opbakning fra sin økonomiske rådgiver Peter Navarro, der mener, at en renteforhøjelse ikke vil handle om økonomien i USA, men om centralbankens uafhængighed.



- Vi har i praksis nul inflation, så på onsdag er det eneste argument, jeg hører, for en renteforhøjelse fra Fed, at de på en eller anden måde er nødt til at demonstrere deres uafhængighed fra Det Hvide Hus, sagde Navarro på tv-stationen CNBC ifølge Bloomberg News.



- Det er et dårligt argument. Jeg synes, Fed skal gøre det, den siger, den vil, og det er at se på dataene.



Den amerikanske centralbank hævede senest i september sin toneangivende rente, fed funds rate, med 25 basispoint til intervallet 2,00 til 2,25 pct., men samtidig indikerede bankens chefer, at den ville fortsætte de "gradvise forhøjelser", ligesom der var flertal for en forhøjelse igen i december og tre mere i 2019.



Federal Reserve har hævet den toneangivende rente ved tre lejligheder tidligere i år - i marts, juni og september. I alle tre tilfælde har det været med den nuværende formand for centralbanken, Jerome Powell, i spidsen.



Powell afløste i februar den tidligere centralbankchef Janet Yellen og er udpeget af præsident Donald Trump.



Federal Reserve har løftet sin rente seks gange i alt, siden præsident Donald Trump, der gennem store dele af 2018 har været stærkt kritisk over for den stigende rente, centralbankens kurs og Jerome Powell personligt, indtrådte i embedet i januar 2017.



Federal Reserve har hævet sin rente otte gange, siden den startede den igangværende stramningscyklus i december 2015.



/ritzau/FINANS