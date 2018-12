Skidt nyt: Nedjustering af tysk vækstskøn kan ramme dansk eksport

Det velansete økonomisk institut, IFO, fra universitetet i München sænker forventningerne til væksten i Tyskland. Og det er skidt nyt for Danmark, der har nabolandet mod syd som vort største eksportmarked.



Økonomien ventes nu at vokse med 1,1 pct. næste år - en nedgang fra estimeret 1,5 pct. i år. I 2020 venter IFO, at væksten i det tyske bruttonationalprodukt igen tager fart og når 1,6 pct.



For alle tre år er der dog tale om en nedjusteret prognose. I efteråret forudså IFO således en vækst på 1,9 pct. i 2018 aftagende til 1,7 pct. i både 2019 og 2020.



- Svagheden udløst af bilindustrien vil fortsætte indtil 2019. En lang række usikkerheder lægger også en dæmper på den globale økonomiske udvikling, herunder især brexit, Italien og USA's handelspolitik for at nævne nogle, siger chefen for IFO's analysedel Timo Wollmershäuser ifølge en meddelelse.



Ifølge Dansk Industri vil den lavere vækst i Tyskland fører til en lavere vækst i den danske BNP på 0,3 pct.point. Det vil altså koste 4,9 mia. kr. i lavere eksportvækst.



- Tyskland er ikke bare vores største eksportmarked, de er også den store motor i europæisk økonomi. Derfor vil lavere vækst i Tyskland føre til lavere vækst i hele Europa og ramme vores eksport til flere markeder.



- Dagens nedjustering af de tyske vækstudsigter er kedeligt nyt for dansk eksport. Nedjusteringen kan koste eksportordrer for 4,9 mia. kr. og betyder, at jobvæksten bliver 3400 personer mindre, skriver chefanalytiker Allan Sørensen i en kommentar.



Over de kommende år vil væksten i den tyske beskæftigelse heller ikke blive helt så stor som tidligere forudset. Arbejdsløsheden ventes dog stadig at falde fra 5,2 pct. i 2018 til 4,9 pct. i 2019 og 4,7 pct. i 2020.



Når det kommer til det tyske betalingsbalanceoverskud, som har mødt stor kritik internationalt og blandt andet er en torn i øjet på USA's præsident, Donald Trump, så venter IFO, at det vil falde fra 251,4 mia. euro i år til 247,7 mia. euro i 2020.



/ritzau/FINANS