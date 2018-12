Så er det officielt: Michael Svarer fortsætter som overvismand til 2022

Relateret indhold Artikler

Han har signaleret, at han gerne vil fortsætte. Og nu er det faldet endeligt på plads, at den økonomiske overvismand også i de kommende tre år hedder Michael Svarer.



Det bekræfter både Michael Svarer og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der formelt har genudpeget overvismanden, der ellers havde kontraktudløb til nytår.



"Jeg har en meget stor veneration for institutionen. Jeg er meget beæret over at være vismand. Jeg synes, at det er en vigtig institution," siger Michael Svarer, der er økonomiprofessor på Aarhus Universitet.



Michael Svarers nye kontrakt løber frem til udgangen af 2021. Først i 2022 er dermed udsigt til, at der skal udpeges en ny overvismand, medmindre Michael Svarer forlader posten før tid.



Michael Svarer blev udpeget som vismand i 2012 og har siden 1. januar 2016 været overvismand.



Udflytning har givet turbulent tid



I januar blev det offentliggjort, som et led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser, at vismændenes sekretariat fra årsskiftet flytter fra København til Horsens.



Det har ført til en stor udskiftning i medarbejderstaben og ifølge Michael Svarer resulteret i en "turbulent tid".



Derfor har vismændene vurderet, at det er vigtigt, at der ikke samtidig skiftes ud på posten som overvismand, før det nye sekretariat er kommet på plads i Horsens.



"Jeg ville føle, at det ville være at stikke af. Der er mange uafklarede ting, som gør, at det med at overlevere en velfungerede butik, som er rart, det kan man ikke gøre lige nu. Der er rigtig meget usikkerhed," siger Michael Svarer.



Torben Tranæs fortsætter som vismand



Også forskningsdirektør i Vive, Torben Tranæs, der ligeledes havde kontraktudløb til nytår, har fået forlænget sin kontrakt til udgangen af 2021.



Det betyder, at de fire vismænd også i den kommende tid vil være Michael Svarer, Torben Tranæs, Carl-Johan Dalgaard og Lars Gårn Hansen.



Den første, der nu har formelt kontraktudløb af de fire vismænd, er Carl-Johan Dalgaard, hvis vismandskontrakt løber frem til udgangen af 2020.



Der er dog ikke noget formelt i vejen for, at en af de fire vismænd kan stoppe på posten før tid, hvis han ønsker det.