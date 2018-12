De tyske finansielle aktører er mere optimistiske i forhold til den økonomiske udvikling i Tyskland de kommende seks måneder, end økonomer havde forudset.



Det viser offentliggørelsen af det såkaldte ZEW-indeks, hvor forventningsindekset for december steg til -17,5 fra -24,1 måneden før. Økonomerne havde ifølge Bloomberg News ventet et fald til -25,0.



Den del af ZEW-indekset, som afspejler vurderingen af den nuværende økonomiske situation, faldt til 45,3 fra 58,2. Konsensus var ifølge Bloomberg et fald til 55,0.



ZEW-tillidsindikatoren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (EW) og afspejler vurderingen af Tysklands økonomiske situation blandt institutionelle investorer og økonomer.



/ritzau/FINANS