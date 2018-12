Ups: Amerikansk kongetal skuffer - der blev skabt 155.000 job i november

Farten er gået en smule af det amerikanske arbejdsmarked. Det viser den netop offentliggjort amerikanske jobrapport, der kaldes for kongetallet.



I november blev der skabt 155.000 nye arbejdspladser uden for landbruget. Det var ventet, at beskæftigelsen ville stige med 198.000 personer, så jobrapporten skuffer altså i forhold til forventningerne.



"Kongetallet var lidt lavere end ventet. Der er dog ingen grund til at gå i panik, det amerikanske arbejdsmarked er ikke i krise. Ledigheden er presset helt i bund, så det er svært at opretholde en høj jobvækst måned efter måned," skriver Allan Sørensen, chefanalytiker i DI.



Laveste ledighed i knap 50 år



Siden september 2010 er beskæftigelsen steget hver eneste måned. Ledigheden på 3,7 pct. er det laveste siden 1969.



Ifølge Mikael Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank, skal man ikke lægge for meget i, at jobtallet skuffer i november.



"Jobtallene er meget svingende. Den underliggende historie er stadig, at det amerikanske arbejdsmarked er stærkt, og at det bliver ved med at stramme til," skriver han i en kommentar.



I oktober steg beskæftigelsen med 237.000 personer, viser de reviderede jobtal, der også netop er offentliggjort. Det er 12.000 personer færre end det oprindelige estimat lød på for en måned siden.



Jobrapporten viser en gennemsnitlig stigning i timelønnen på 0,2 pct. på månedsbasis i november. Her var der ventet en stigning på 0,3 pct.



Over det seneste år er lønningerne steget med 3,1 pct., mens priserne i samme periode er steget med 1,8 pct.



"Amerikanerne oplever at det seneste års opsving på arbejdsmarkedet har sikret dem en pæn reallønsfremgang. Høj jobsikkerhed og flere dollars i pungen vil holde dampen oppe på forbruget i USA," vurderer Allan Sørensen.



Danske Bank: Markedet frygter nedtur



Selvom amerikansk økonomi har vist styrke gennem en lang periode, så er de første svaghedstegn begyndt at vise sig. Og bekymringen for om en nedtur lurer i horisonten er stigende, mener Danske Bank.



"Selvom både jobvæksten og den samlede BNP-vækst er stærk i øjeblikket, så er markedet nervøs for, at den næste økonomiske nedtur måske ikke er så langt væk," skriver Mikael Milhøj.



Han peger på, at rentespændet mellem 2-årige og 10-årige amerikanske statsobligationer er indsnævret, og det kan signalere, at en nedtur er på vej.



"Vi er ikke så bekymrede for væksten til næste år, da optimismen blandt forbrugerne og virksomhederne stadig er høj, og finanspolitikken stadig er ekspansiv. Man kan godt være mere bekymret for, hvad der sker i 2020," lyder vurderingen fra Danske Bank-analytikeren.