Højeste lønstigninger i Europa siden 2008: "Det kan bane vejen for, at ECB trykker på renteknappen"

Den Europæiske Centralbank har ventet og ventet på, at deres lempelige pengepolitik vil slå igennem i højere priser og stigende lønninger. Og nu er der noget, der tyder på, at det begynder at virke.



I 3. kvartal var lønvæksten i eurozonen på 2,5 pct. i forhold til samme kvartal året før.



Piet P.H. Christiansen, senior ECB-analytiker i Danske Bank, kalder det "et virkelig stærkt" løntal.



"Det vil blive modtaget med kyshånd i Frankfurt forud for næste uges møde," siger han med henvisning til, at den Europæiske Centralbank torsdag i næste uge holder rentemøde.



Sidste gang lønvæksten i eurozonen var 2,5 pct. var i 2008 - altså forud for den finansielle krise.



"Lønstigningerne er for alvor ved at tage fart i Europa," lyder reaktionen på fredagens tal fra Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank.



Forventer at opkøbsprogram bliver stoppet



Det er i høj grad de tyske lønninger, der stiger. Her var lønvæksten hele 3,2 pct. i 3. kvartal.



"Vi forventer, at de højere lønstigninger vil presse inflationen i eurozonen op i det kommende år. Det kan bane vejen for, at centralbanken trykker på renteknappen i det kommende år og hæver renten for første gang siden 2011," siger Jacob Graven.



På næste uges rentemøde i Den Europæiske Centralbank er det forventningen, at centralbankchef Mario Draghi meddeler, at ECB fra nytår stopper sit opkøbsprogram.



Ifølge Piet P.H. Christiansen så vil dagens tal formentlig få ECB til at forvente, stigende inflation i løbet af 2019. I forrige uge sagde ECBs cheføkonom Peter Praet, at hans forventning er, at kerneinflationen følger med op seks til tolv måneder efter lønstigningerne.



Samme vurdering har Jacob Graven:



"De højere lønstigninger udløser utvivlsomt klapsalver fra Den Europæiske Centralbank, der i de seneste år har kæmpet med næb og klør for at presse den alt for lave inflation i eurozonen op. Højere lønstigninger vil nemlig ofte presse inflationen op med en lille forsinkelse," forklarer han.



Både Sydbank og Danske Bank forventer, at ECB vil hæve renten i 2019 for første gang siden 2019, og at det vil få Nationalbanken til også at følge med og hæve renten.