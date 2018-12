USA's økonomi er tilsyneladende på vej ned i gear.



Det er i al fald konklusionen i den amerikanske centralbanks periodiske økonomiske barometer, Beige Book, hvor flere af bankens 12 distrikter rapporterede om langsommere vækst ned tidligere.



"De fleste af de 12 distrikter under Federal Reserve rapporterede, at deres økonomier voksede med en beskeden eller moderat hast fra midten af oktober til slutningen af november, selv om Dallas og Philadelphia noterede langsommere vækst sammenlignet med den forrige Beige Book-periode. St. Louis og Kansas City noterede sig kun begrænset vækst, hedder det i rapporten.



Den amerikanske centralbank Federal Reserves periodiske økonomiske barometer-aflæsning, Beige Book, blev offentliggjort af Federal Reserve onsdag. Beige Book er ikke er en systematisk undersøgelse, men er en anekdotisk samling, som afspejler de enkelte distrikters fornemmelse for den regionale økonomi.



Federal Reserve i Philadelphia udarbejdede onsdagens rapport med oplysninger indsamlet frem til og med den 26. november 2018 fra centralbankens 12 distrikter.



/ritzau/FINANS