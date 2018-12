EU-Kommissionen vil styrke euroens rolle over for dollaren

Euroen reflekterer ikke til fulde eurozonens politiske, økonomiske og finansielle position i verden.



Derfor skal valutaens globale rolle udvikles og styrkes, så der i fremtiden i højere grad handles med euro frem for dollar på vigtige markedsområder.



Det mener EU-Kommissionen. Den præsenterer onsdag middag sin plan for, hvordan drømmen skal blive til virkelighed.



"Euroen er en ung og succesfuld valuta. Tiden er inde, til at euroen udvider sin globale rolle yderligere."



"Med dagens forslag begynder rejsen. Den bliver kun succesfuld med en samlet indsats fra EU, medlemslande, markedsaktører og øvrige aktører," siger EU-kommissær for euroen Valdis Dombrovskis.



Euroen er en af de mest udbredte valutaer i verden. Omkring 36 procent af værdien fra internationale transaktioner var i 2017 foretaget i euro.



Ifølge kommissionen handler europæiske virksomheder ofte i dollar på vigtige markedsområder, selv når det er handler mellem to europæiske aktører.



Derfor opfordrer kommissionen medlemslandene til at arbejde mod en mere udbredt brug af euroen. Det vil ifølge kommissionen mindske risikoen ved transaktionerne.



Første skridt på vejen er et fokus på, at euroen oftere skal bruges i finansielle transaktioner på energimarkedet.



EU er verdens største importør af energi.



Derfor vil kommissionen begynde konsultationer med interessenter på området. Det skal blandt andet udbrede brugen af euroen ved olie- og gastransaktioner.



Kommissionen vil fremlægge resultatet af konsultationerne i sommeren 2019.



I næste uge mødes EU's stats- og regeringschefer til topmøde i Bruxelles. Her opfordrer EU-Kommissionen lederne til at diskutere euroens internationale rolle.



19 ud af de 28 lande i EU er en del af eurozonen. Eurozonen tæller cirka 340 millioner borgere.



/ritzau/