Euroministre støtter EU-Kommissionen i opgør med Rom

Finansministrene i eurozonen siger tirsdag, at Italiens udkast til et statsligt budget for 2019 er i strid med EU's regler. De udtrykker støtte til EU-Kommissionens krav om, at den italienske regering skal ændre udkastet.



Italien, som allerede har den næsthøjeste gæld i Europa på 133 procent af landets bruttonationalprodukt, ønsker at låne og bruge flere penge for at kunne leve op til valgløfter.



Men dette er i strid med EU's regler, som siger, at et medlemslands gæld skal falde årligt, indtil den er under 60 procent.



EU-Kommissionen, som overvåger, at EU's regler overholdes, sagde i sidste måned, at Italien handler i strid med reglerne.



- Vi støtter Kommissionens opfattelse, og vi anbefaler, at Italien tager de nødvendige skridt for at overholde reglerne, siger finansministrene i en erklæring, hvor de også opfordrer Italien og EU-Kommissionen til at fortsætte en dialog.



Den italienske premierminister, Giuseppe Conte, varslede dog tidligt tirsdag, at et ændret budget vil komme "i de kommende timer".



- Jeg er ved at færdiggøre et forslag, som EU skal tage til overvejelse. Det vil blive klart i de kommende timer, siger han.



EU-Kommissionen har formelt banet vej for en procedure, der kan føre til, at Italien kan straffes. Størrelsen på en bødestraf, hvis landet ikke i tide retter op, kan blive på 0,2 procent af landets bruttonationalprodukt. Der er også andre sanktionsmuligheder som stop for overførsel af struktur- og investeringsfondsmidler.



Regeringen i Rom har tidligere sagt, at øgede offentlige udgifter vil få væksten til at stige og dermed samlet være positiv for landets økonomi.



