Nationalbanken: Grobund for at banker tager større chancer ved udlån

Der er grobund for, at danske banker kan finde på at tage lidt større chancer end ellers, når de skal låne penge ud.



Samlet er væksten i bankernes udlån svag, men der er stor forskel på udviklingen bankerne imellem. Dertil kommer, at bankernes udlån i forhold til størrelsen på den danske økonomi fortsat er på et højt niveau, viser en analyse fra Nationalbanken.



"Efter en lang periode med lave renter og lempelige finansielle betingelser, er der grobund for, at bankerne tager større risici, når de bevilger lån," konkluderer Nationalbanken i analysen Finansiel Stabilitet.



Bankernes udlån til husholdninger er de senere år faldet. Tallene viser, at de største banker har nedbragt deres udlån til husholdninger, mens de mellemstore pengeinstitutter har øget deres udlån.



De mellemstore banker øger blandt andet deres udlån ved at åbne filialer uden for deres traditionelle nærområde. Antallet af bankfilialer har været faldende i flere år, men de mellemstore banker har udvidet med 19 nye filialer i blandt andet Aarhus og København, viser analysen.



"Det er sundt med konkurrence mellem bankerne, men det er vigtigt, at bankerne opretholder et højt niveau for lånestandarder, så de ikke vinder frem på nye markeder på baggrund af overdreven risikotagen," siger nationalbankdirektør Lars Rohde i en pressemeddelelse.



De mellemstore banker, der ikke har hovedsæde i København, har øget deres udlån 65 pct. de seneste to et halvt år i vækstområderne.



/ritzau/FINANS